Опорный вуз Белгородской области к 2024 году вдвое увеличит число иностранных студентов

ТАСС, 28 июля. Белгородский государственный национальный исследовательский университет, являющийся в регионе базовым университетом научно-образовательного центра "Инновационные решения в АПК", увеличит число иностранных студентов в ходе реализации нацпроекта "Образование" в два раза к 2024 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил ректор вуза Олег Полухин.

"Сегодня в университете обучается более 3 тыс. студентов из 92 стран мира. За 7 лет их количество увеличилось в три раза. К 2024 году нам предстоит удвоить и этот показатель как это предписано проектом "Образование", - сказал собеседник агентства.

Как отметил ректор вуза, привлечению иностранных студентов способствует в том числе и развитие программ иноязычного образования, разработкой и внедрением которых занимаются в университете с 2013 года. В настоящее время в вузе насчитывается восемь подобных программ, предусматривающих обучение английскому языку студентов, преподавателей и сотрудников, развитие академической мобильности, расширение линейки программ на английском языке. Еще 20 аналогичных программ Белгородский государственный национальный исследовательский университет реализует с зарубежными вузами-партнерами.

"Решению этих задач нам помогает активное международное сотрудничество. Ежегодно наш университет выступает площадкой для проведения Молодежного форума университетов стран ШОС, в этом году планируется проведение юбилейного пятого форума", - добавил Полухин.

Владимир Путин 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал скорректировать национальные проекты за три месяца с учетом указа о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен. Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.