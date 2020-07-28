До 100% коммунальных отходов будут перерабатывать в Тверской области к 2024 году

ТАСС, 28 июля. Власти Тверской области намерены в рамках нацпроекта "Экология" создать в регионе экотехнопарк, а также построить 32 мусороперегрузочных станции, что позволит к 2024 году отправлять на переработку до 100% твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам прошедшего в Твери совещания министра экологии и природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Игоря Рудени.

"Реализация национального проекта "Экология" позволит создать в Тверской области современную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций. <...> В целом к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию - до 58% от общего объема ТКО", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Экотехнопарк планируется создать в Калининском районе, он будет оснащен автоматическим мусоросортировочным комплексом, также в регионе запланирована рекультивация устаревших полигонов. "В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок, благодарны, что федерация выделяет средства на эти цели. Надеемся, в ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень. Кроме того, наши предприятия задействованы в федеральной работе и осуществляют поставку оборудования для сортировки и утилизации мусора в другие регионы", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По данным главы региона, рекультивация свалок предусмотрена в Калининском районе, городах Кимры, Нелидово и других населенных пунктах, благодаря чему будет улучшено качество жизни около 600 тыс. человек.

Министр отметил, что нужно скорректировать выполнение программ Тверской области в связи с продлением действия нацпроектов до 2030 года. "Необходимо синхронизировать наши программы, связанные с участием в национальном проекте "Экология" - президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2030 года. Важно понять, каким образом мы до 2030 года можем скорректировать нашу работу. Готовы оказать региону поддержку и содействие", - цитирует Кобылкина пресс-служба.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).