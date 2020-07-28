Вологодские власти выделили 1,2 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2020 году

ВОЛОГДА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области выделили в 2020 году более 1,2 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в рамках областной программы "Здоровье Вологодчины". Около половины этих средств, 563 млн рублей, направят на капитальный ремонт учреждений, 695 млн рублей - на приобретение медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В 2020 году выделено из областного бюджета 1,562 млрд рублей, но часть средств перераспределили на приобретение оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией, и общий объем финансирования программы "Здоровье Вологодчины" составил 1,258 млд рублей, в том числе 563 млн - на проведение капитального ремонта и около 695 млн - на приобретение оборудования. В 2020 году будет отремонтировано 11 ФАПов в шести районах области, 12 объектов центральных районных больниц", - привела пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения области Сергея Бутакова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, областная программа является частью нацпроекта "Здравоохранение", ее задачи также продиктованы национальными целями. Медицинское оборудование будет частично закуплено за счет федерального бюджета.

По словам Бутакова, программа "Здоровье Вологодчины" направлена на приведение к стандартам всех медучреждений, начиная от ФАПов, чтобы качественная медицинская помощь была доступна и жителям крупных городов, и отдаленных поселков. В этом году планируется обновить 12 поликлиник на сумму 41,3 млн рублей. Также пройдут ремонты в шести городских больницах и на 42 объектах областных клиник: приведут в порядок операционные блоки нейрохирургического, кардиологического, травматологического отделений, центрально-стерилизационного отделения, отделения хирургического лечения сложных нарушений ритмов сердца Вологодской областной клинической больницы. Обновят отделения Вологодской областной клинической больницы № 2 в Череповце, помещения медколледжей, стационара областной психиатрической больницы, помещений для производства препаратов крови областной станции переливания крови № 1.

В этом году будет приобретено 136 единиц медицинского оборудования. Так, три компьютерных томографа закупаются для Череповецкой городской больницы, Вологодской областной детской больницы № 2 и Вологодской областной офтальмологической больницы. В центральных районных больницах и поликлиниках области установят 8 флюорографов, 9 аппаратов УЗИ, 11 эндоскопов, в Вологодскую городскую поликлинику - новый рентгенодиагностический комплекс.

Большой объем закупаемого оборудования предусмотрен для работы операционных и реанимационных блоков, в том числе ИВЛ-аппараты, мониторы пациентов, кислородные концентраторы. Также будет приобретено 37 единиц санитарного транспорта.