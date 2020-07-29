Мишустин рассчитывает, что АСИ подготовит предложения в нацпроект по развитию туризма

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) внесет свои предложения по реализации мер национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом он заявил на встрече с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой.

"Пока еще это идея, ее поддержал президент. Мы сейчас работаем над тем, чтобы основные положения нацпроекта по туризму были согласованы со всеми ведомствами. Очень важно именно стратегическое направление - на чем сделать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ совместно с коллегами из правительства внесет туда свой вклад и все свои идеи", - заявил премьер.

Мишустин напомнил, что эту работу в кабмине курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.