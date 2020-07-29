Краснодарский край в два раза увеличил экспорт мяса и молока с начала года

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Краснодарского края в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с начала 2020 года в два раза увеличили объемы экспорта мясо-молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 15% перевыполнив план годового показателя. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в среду.

Ранее сообщалось, что наибольший объем молока в России в прошлом году был произведен в Краснодарском крае. Всего на территории региона было произведено более 313 тыс. тонн питьевого молока. Производством питьевого молока в крае занимаются около 30 предприятий различной мощности, которые ежегодно модернизируются. Так, за последние пять лет в их обновление было вложено около 7 млрд рублей инвестиций. В 2020 году эта сумма составляет 1,6 млрд рублей.

"Мясная и молочная продукция включена в перечень экспортно-ориентированной. На зарубежных рынках на нее высокий спрос. В текущем году уже экспортировано различных продуктов этой группы на сумму $24,2 млн, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года и на 15% выше установленного планового годового показателя", - приводит пресс-служа администрации Краснодарского края слова Коробки.

Ранее сообщалось, что по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" Краснодарский край в этом году намерен экспортировать сельхозпродукцию на сумму свыше $2,5 млрд, из них уже поставлено продукции на $1 млрд 200 млн. Продукцию экспортируют порядка 60 предприятий региона в 130 стран мира.

Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в России, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до $27 млн благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.