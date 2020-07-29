Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в Удмуртии в августе

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Строители приступят к возведению 52 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Удмуртии в августе, они появятся в 21 районе республики, сообщил на своей странице в Instagram премьер-министр региона Ярослав Семенов.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ)в Удмуртии сообщили, что обеспокоены задержкой строительства пунктов. По информации ОНФ, к середине июля был объявлен только один тендер по строительству 21 ФАПа.

"В начале августа в Удмуртии начнется строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов. Объекты уже прошли конкурсные процедуры, подрядчики готовятся приступить к работе. Эти ФАПы появятся в 21 районе республики и будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы", - написал Семенов.

Он отметил, что всего в этом году в республике будет построено 88 таких пунктов.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.