Прививочную кампанию против гриппа в Приморье планируют начать 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Прививочную кампанию против гриппа в Приморье начнут с 1 сентября в плановом режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Прививочную кампанию против гриппа планируем начать с 1 сентября, как обычно. Сроки начала вакцинации будут зависеть от даты поставок препаратов", - сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что в этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной. "Прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными", - отметила она.

Сезонная прививка от гриппа поможет избежать опасного сочетания вирусов. "Поэтому в этом году очень важно сделать прививку. Это касается и детского, и взрослого населения", - подчеркнула Худченко.

Вакцинация населения выполняет задачи национального проекта "Здравоохранение", который инициировал президент Владимир Путин.