В Петрозаводском госуниверситете создадут чат-бот для консультаций доноров крови

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Виртуального помощника напишут для консультаций участников волонтерского проекта "Донорское движение Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ)". Чат-бот в соцсети "ВКонтакте" будет напоминать донорам крови о сроках сдачи биоматериала и рекомендовать специальную диету для прохождения процедуры, сообщил ТАСС в пятницу заместитель проректора по воспитательной и социальной работе вуза Алексей Бутенко.

"Чат-бот ребятам, которые состоят в сообществе, позволяет доносить определенного рода информацию. Например, когда у человека была последняя донация. Помощник сможет напомнить, что прошло два месяца с тех пор, как человек сдавал плазму крови и что он снова может стать донором. Кроме того, у чат-бота можно спросить, когда и как можно сдать кровь, и ему напишут ближайшие даты, куда записаться, чтобы поехать с ребятами на автобусе на станцию переливания, виртуальный помощник напомнит, что можно есть, а что нельзя перед донацией", - рассказал собеседник агентства.

Возможность подключиться к чат-боту будет у всех участников официальной группы волонтерского движения университета во "ВКонтакте". По словам Бутенко, пользоваться им смогут не только учащиеся, но и все желающие сдать кровь вместе со студентами. Сейчас университет начнет поиски компании-подрядчика, которая напишет необходимую программу.

Идея создания виртуального помощника вошла в список победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел", который проводится в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Общая сумма гранта составила полмиллиона рублей. Как рассказал представитель университета, средства также направят на сувенирную продукцию, которая должна мотивировать студентов присоединиться к донорскому движению.

"Мы стараемся не мотивировать доноров чем-то материальным, но лучших из них всегда награждаем какими-то сувенирами. Смысл заключается в том, чтобы и им было приятно, и они же создавали моду на донорство", - добавил Бутенко.

Добровольческое движение "Донорской движение ПетрГУ" - многолетний социальный проект профкома студентов университета. Каждый семестр организуется 12 выездов на станцию переливания крови, в которых принимают участие более 300 учащихся. За семестр студенты сдают около 100 литров крови.