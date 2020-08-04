Власти Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области разработают отраслевой стандарт мест накопления отходов, в котором будут обозначены общие требования по организации мусорных площадок. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе аппарата заместителя председателя правительства региона по безопасности Михаила Ильина.

"В Ленинградской области разрабатывается отраслевой стандарт мест накопления отходов. В отраслевом стандарте будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства. Для дополнительного контроля рассматривается возможность установки камер наблюдения", - сообщили в пресс-службе.

Ответственность за захламление мусорных площадок будут нести перевозчики и местные администрации. При разработке отраслевого стандарта авторы документа учитывают специфику техники, действующей на мусорных площадках Ленобласти.

В конце июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил с потенциальными инвесторами инициативу по строительству на территории региона трех мусороперерабатывающих заводов полного цикла с совокупной мощностью около 960 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год и с нулевым остатком неперерабатываемых отходов. Все предприятия планируется внести в территориальную схему по обращению с отходами. Мощность каждого завода ожидается на уровне 320 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год.

Петербург и Ленобласть в обращении с ТКО

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга утвердил новую городскую территориальную схему обращения с ТКО 17 июля 2020 года. В декабре 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в течение 2020 года.

В марте 2020 года администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к переговорам о создании единого оператора по обращению с ТКО, который будет обслуживать оба субъекта РФ. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.