Центр опережающей профподготовки откроют в Нижегородской области по нацпроекту

ТАСС, 4 августа. Центр опережающей профессиональной подготовки планируется открыть в Нижегородской области до конца года в рамках нацпроекта "Образование". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года. Центр создается в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, центр будет работать на основе цифровой платформы, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций. "Это дает возможность обеспечения востребованных экономикой специалистов с использованием ресурсов всех профессиональных образовательных организаций области. Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки и получить первую профессию школьникам", - цитирует Никитина пресс-служба.

В процессе обучения будут задействованы площадки новых мастерских, открытых по нацпроекту. Как отметили в пресс-службе, образовательные программы в центре будут носить опережающий характер, чтобы обеспечить стратегическую потребность экономики региона в квалифицированных кадрах.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.