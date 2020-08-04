Под Ростовом-на-Дону до конца года построят две очереди мусороперерабатывающего комплекса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Сразу две очереди межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в Мясниковском районе Ростовской области введут в эксплуатацию до конца года. Об этом во вторник сообщила ТАСС председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун.

Согласно данным на сайте "Чистого города", услугами компании по обращению с твердыми коммунальными отходами пользуются около 1,2 млн жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района.

"Первые две очереди, учитывая острую потребность Ростова-на-Дону в размещении отходов, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Полностью строительство комплекса завершится в 2022 году", - сказала собеседница агентства.

По словам Вергун, в рамках первых двух этапов ведется строительство хозяйственной зоны, на территории которой до конца года появятся здания административно-бытового комплекса и контрольно-пропускного пункта. Параллельно продолжаются работы по строительству первой карты полигона. Этот объект является одним из самых ответственных инженерных сооружений, так как на него ложится нагрузка по обеспечению экологической безопасности. "Для того, чтобы не допустить загрязнение поверхностных и подземных вод, в основании полигона разместят водоупорный противофильтрационный экран, установят систему мониторинга фильтратообразования, построят системы сбора и очистки ливневых стоков с территории объекта", - пояснила Вергун.

Ростовская область разделена на восемь территориальных зон, в каждой из которых будет построен свой МЭОК, включающий комплекс объектов, подобранных под потребность конкретной территории. Так, в состав Мясниковского МЭОКа входят полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов. Как отметила собеседница агентства, применяемые современных технологии переработки и оборудования позволит достичь показателей по утилизации отходов до 60% к 2023 году.

О реформе обращения с мусором

1 января 2019 года в России началась реформа отрасли обращения с отходами. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование создана компания "Российский экологический оператор" (РЭО). Указ о ее создании подписан президентом России 14 января 2019 года. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.