Экспорт рыбы и морепродуктов в Приморье в I полугодии из-за пандемии снизился на 5,6%

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Объем экспорта рыбы и морепродуктов из Приморского края за первое полугодие 2020 года уменьшился на 5,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба правительства края. Это во многом связано с пандемией коронавируса, так как приморская продукция в основном экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Экспорт агропромышленной продукции (АПК) из Приморья составил $785 млн. Значительный вклад в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" традиционно вносят рыбаки. Рыбы и морепродуктов экспортировано 411,3 тысячи тонн на сумму $673,3 млн. Из них - 232 тысячи тонн минтая стоимостью почти $283 млн", - говорится в сообщении. В 2019 году за полгода экспорт водных биоресурсов составил 435 тыс. тонн.

Общий экспорт продукции АПК из Приморского края в первом полугодии составил $785 млн или 55% от годового плана. Рыба и морепродукты занимают в нем около 86%. Приморская продукция в основном экспортируется в Республику Корея, Китай и Японию. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, спросом также пользовались соя и кукуруза.

Региональный проект "Экспорт продукции АПК" является составляющим национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить $1,4 млрд.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей.