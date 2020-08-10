{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Тюменской области купили в больницу в Ишиме компьютерный томограф за 61 млн рублей

Оборудование позволит выполнять широкий спектр исследований

ТАСС, 10 августа. Новый компьютерный томограф стоимостью 61 млн 358 тыс. рублей приобрели в областную больницу № 4 города Ишима Тюменской области по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"В областной больнице № 4 Ишима запустили в работу новый компьютерный томограф стоимостью 61 млн 358 тыс. рублей. Деньги на его приобретение в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" были выделены из областного бюджета. Прежний КТ-аппарат эксплуатировался с 2008 года и последнее время часто выходил из строя", - сказала Малыгина.

По ее словам, оборудование рассчитано на широкий спектр обследований: от обычной рентгендиагностики до исследования кардиологических заболеваний. "Аппарат на 128 срезов позволит получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения", - добавили в пресс-службе.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТюменская область
Ежемесячные выплаты по нацпроекту "Демография" получают 1 млн семей с детьми до трех лет
Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека
Читать полностью