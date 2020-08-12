В Хабаровском крае новые специальности освоили свыше 1,1 тыс. человек в возрасте от 50 лет

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Хабаровского края в возрасте 50 лет и старше смогли получить новые специальности по национальному проекту, обучение прошли более 1,1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила в среду начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей министерства социальной защиты населения региона Дарина Лебедева.

"У людей предпенсионного возраста есть хорошая возможность пройти обучение и получить новую специальность по нацпроекту "Демография", и ей уже воспользовались в прошлом году 672 человека, в этом - 516. До конца года обучение завершат еще порядка 90 человек", - сказала Лебедева.

Образовательные программы продолжительностью в несколько месяцев люди предпенсионного возраста могут пройти в колледжах и техникумах во всех районах края. В прошлом году большинство воспользовались образовательным сертификатом - документом с определенным номиналом стоимости, который выдали в центрах занятости. По сертификату можно пройти обучение по самостоятельно выбранному профилю очно или дистанционно. Часть была направлена на переобучение органами служб занятости, еще часть - работодателями.

По словам Лебедевой, люди могут выбрать образовательные курсы по примерно 100 разным специальностям, в том числе в сфере юриспруденции, бухгалтерии, строительства, также можно выучиться на массажиста, мастера маникюра, дизайнера, водителя, диспетчера. В прошлом году наиболее востребованными стали специальности в области управления персоналом и кадровом деле, бухгалтерии, государственном и муниципальном управлении, психологии, также были востребованы финансовые директора, специалисты в области закупок, охраны труда.

"Пока мы полностью закрываем потребность в обучении для людей этой категории. На будущий год планируется обучить порядка 490 человек, на что по нацпроекту будет направлено 27,8 млн рублей", - сказала Лебедева, добавив, что в прошлом и в этом годах в это направление было вложено в общей сложности свыше 64 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.