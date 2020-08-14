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Казанский научный центр РАН и КФУ получат почти 450 млн рублей на модернизацию

Вузы и научные учреждения региона принимают участие в конкурсных процедурах по развертыванию сети научных центров мирового уровня

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Казанскому научному центру РАН и Казанскому федеральному университету (КФУ) выделят почти 450 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение в рамках национального проекта "Наука". Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

"Ведущие научные центры Татарстана принимают активное участие в реализации национального проекта "Наука". В текущем году Казанскому научному центру РАН и Казанскому федеральному университету будет выделено почти 450 млн рублей на мероприятия по модернизации, техническому перевооружению и расширению приборной базы", - сказал он в ходе пленарного заседания республиканского августовского совещания работников образования и науки "Образование XXI века: настоящее для будущего".

Как уточнил Бурганов, вузы и научные учреждения региона принимают участие в конкурсных процедурах по развертыванию сети научных центров мирового уровня. Организации республики вошли в состав семи заявок по созданию таких центров, отметил он.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

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