Систему оформления сертификатов на допобразование создадут в Приамурье за 14 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Амурской области направит более 14 млн рублей на создание системы предоставления и оформления сертификатов на получение детьми услуг дополнительного образования за счет государства. Она внедряется в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", сообщает в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"Приамурье вошло в тройку лучших регионов по подготовке к внедрению сертификатов дополнительного образования. Целевая модель допобразования включает в себя персонифицированное финансирование, то есть на каждого ребенка родители могут получить один сертификат, который финансируется государством. На создание такой системы в Приамурье потратят более 14 миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и муниципального бюджетов", - говорится в сообщении.

Сертификат выдается в электронном формате, он позволяет ребенку обучаться в дополнительных кружках, секциях во внеурочное время. Это могут быть как частные, так и государственные учреждения. Все данные о сертификате, такие как срок действия, остаток средств на счете, будут размещены в "личном кабинете" на сайте навигатора.

"Персонифицированное финансирование заключается в том, что организации допобразования, как муниципальные, так и частные, будут финансироваться по количеству детей, которые занимаются у них по сертификатам. Теперь не организации допобразования формируют потребность в создании необходимых направлений, а родители. Они сами будут определять, в какую именно секцию отдать ребенка, что позволит расширить количество секций организациям допобразования и сделать программу обучения более интересной без привлечения финансирования со стороны родителей", - приводятся в сообщении слова руководителя федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей Александра Костина.

Амурская область стала одним из 15 субъектов страны, в котором в этом году внедряется пилотный проект. Сертификаты подтвердили более 50 тыс. амурских родителей. Действовать они начнут с 1 сентября.