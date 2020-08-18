Росреестр сообщил о возможности вдвое увеличить площадь земель в РФ под жилую застройку

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. га земли в России потенциально может быть вовлечено в оборот под жилищное строительство, что вдвое больше показателя нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росреестра, который провел анализ эффективности использования земельных участков.

"Анализ показал возможность потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство 5 560 земельных участков и территорий общей площадью 107,18 тыс. га, что в два раза превышает целевой показатель нацпроекта. Из них более 3 058 земельных участков площадью 40,56 тыс. га подходят для строительства многоквартирных домов и 2 502 участка площадью 66,62 тыс. га - для индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Информацию о свободных земельных участках планируется разместить в открытом доступе с помощью сервиса "Земля для стройки". Сейчас Росреестр работает над технологией по отображению земель на публичной кадастровой карте. Сервис будет разработан в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Проект "Земля просто" позволит с помощью цифровых технологий каждому жителю, каждому предпринимателю просто и безбарьерно выбрать землю, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. "Можно будет выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения, направить заявку на регистрацию, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги и сборы. Данный сервис упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот государственной и муниципальной земли и иных объектов недвижимости", - приводятся в сообщении его слова.

Эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости будет проведен в отдельных регионах в 2020-2021 годах, в 2022 году планируется тиражировать проект на территории других регионов по мере их готовности, отметили в Росреестре. Соответствующий проект постановления правительства РФ находится на общественном обсуждении.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к 2024 году необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га.