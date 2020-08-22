Кузбасс направит 106,5 млн рублей на выдачу льготных займов бизнесу из моногородов

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Кузбасс получил 106,5 млн рублей из федерального бюджета на финансовую поддержку бизнеса по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства пойдут на выдачу льготных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса из моногородов, по числу которых Кузбасс занимает первое место среди регионов РФ, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона по экономическому развитию Константин Венгер.

"Льготные микрозаймы для предпринимателей в моногородах - это один из инструментов поддержки бизнеса в таких территориях. Бизнес в моногородах не просто развивает сферу услуг и несырьевую промышленность, он создает новые рабочие места, помогает диверсифицировать экономику. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут оформить займ через Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса по льготной ставке от 2,12% на сумму до 5 млн рублей и на срок до двух лет", - рассказал Венгер.

Займы с господдержкой доступны как действующим, так и начинающим предпринимателям, которые зарегистрировались и ведут деятельность в моногородах Кемеровской области практически во всех отраслях экономики за исключением производства и продажи подакцизных товаров. Госфонд поддержки предпринимательства Кузбасса уже одобрил первые заявки на выдачу займов предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей, организацией общественного питания, производством пищевых продуктов и стройматериалов, грузоперевозками в моногородах.

Кузбасс сегодня является российским регионом с наибольшим количеством моногородов, в области таких территорий 24, их экономика тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. Четыре моногорода Кемеровской области имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - это Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск. Их предприятия-резиденты получают льготы по налогу на прибыль и имущество, также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.