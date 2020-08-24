В Чечне к 2023 году планируют построить 40 новых школ

ГРОЗНЫЙ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Чечни планируют к 2023 году построить 40 новых школ для ликвидации трехсменного обучения. Об этом на совещании в правительстве в понедельник сообщил министр образования региона Идрис Байсултанов.

"В проект государственной программы Российской Федерации "Развитие СКФО на период до 2025 года" включено мероприятие по строительству в Чеченской Республике двух школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья на 396 мест, на строительство которых в этом году планируется выделить из федерального бюджета 600 млн рублей. Итого в период 2020-2022 годов в республике планируется построить 40 общеобразовательных организаций на 26 640 мест и две школы-интерната на 396 мест, в том числе 27 школ на 19 440 мест в рамках федерального проекта "Современная школа", - рассказал глава ведомства.

По его словам, к началу нового учебного года в республике функционируют 488 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. "Численность обучающихся в третью смену уменьшилось за счет строительства и ввода министерством образования и науки Чеченской Республики в эксплуатацию в 2019-2020 годах 15 общеобразовательных организаций на 6 940 мест, а также строительства и ввода в эксплуатацию министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона пяти школ и одного учебного корпуса на 2 840 мест", - добавил Байсултанов.

Задача ликвидации трехсменного обучения является одной из актуальных в сфере образования для республики - в 2020 году число школ, проводящих занятия в три смены, составляет 73, в 2019 году их было 85. Общая численность чеченских школьников в новом учебном году, по прогнозным данным, составит почти 300 тыс. человек (295 755) - на 8,5 тыс. человек больше, чем в 2019 году.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.