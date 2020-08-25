Ярославская область приобретет 26 единиц оборудования для детских поликлиник в 2020 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ярославской области приобретут в 2020 году 26 единиц оборудования для десяти детских поликлиник региона по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила журналистам пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области.

"В этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на развитие детского здравоохранения выделено более 112 млн рублей. Для детских поликлиник будет приобретено 26 единиц оборудования, которое необходимо для диагностики и восстановления здоровья маленьких пациентов", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения Ярославской области Руслана Саитгареева.

Из федерального бюджета на оборудование выделено около 77 млн рублей, из областного - более 35 млн. Новое оборудование поступит в десять медицинских учреждений в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Угличе.

Во вторник в Ярославскую областную детскую клиническую больницу уже поступил высокоточный рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества. Стоимость оборудования - более 50 млн рублей. Он будет использоваться для определения тактики, прогноза и контроля лечения многих заболеваний, преимущественно пульмонологического, онкологического, нейрохирургического, травматолого-ортопедического и кардиологического профилей. Ранее техника в больницу закупалась в 2005 году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.