Более 50% опрошенных приморцев предпочтут загородный дом квартире во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Больше половины жителей Приморского края, опрошенных в рамках исследования для национального проекта "Жилье и городская среда", готовы предпочесть квартире во Владивостоке собственный дом в пригороде или другом муниципалитете. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного правительством региона.

Стоимость жилья во Владивостоке является одной из самых высоких на Дальнем Востоке и в целом в России. При этом рост жилой застройки в городе ограничен нехваткой подходящих участков.

"В самом Владивостоке сейчас нет возможности развивать комплексную застройку, соблюдая стандарты Минстроя России и "КБ Стрелка". Поэтому нужно организовывать строительство в пределах городской агломерации, осваивать промышленные территории. Более половины опрошенных, 56%, предпочитают свой дом квартире. Переехать из Владивостока в Артем или Надеждинский район готовы почти 50% респондентов при условии трудоустройства с достойной заработной платой", - говорится в сообщении на сайте правительства Приморья.

Почти четверть опрошенных назвала важным фактором переезда из Владивостока в близлежащие муниципалитеты сниженную стоимость квадратного метра. Наличие дополнительных поликлиник, зон отдыха, площадок для занятий спортом привлекло бы в район почти 17% респондентов.

В опросе приняли участие свыше 10 тыс. человек, большая часть респондентов - люди в возрасте 30-45 лет. В Минстрое Приморья пояснили, что результаты опроса будут использованы в работе по достижению показателей нацпроекта. По нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года в Приморье предполагается построить более 3 млн кв. м жилья. Выполнить такие объемы планируется за счет комплексного освоения новых территорий.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.