Новое оборудование закупят для онкологической службы Кабардино-Балкарии в 2020 году

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Онкологическая служба Кабардино-Балкарии (КБР) будет оснащена новым оборудованием в 2020 году. Поставка запланирована в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Запланирована поставка ускорительного комплекса с максимальной энергией 5-10 МэВ с сопутствующими системами компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D, набора фиксирующих приспособлений и информационно-управляющей системы, а также мультиспирального рентгеновского компьютерного томографа Приобретаемое в текущем году оборудование выведет на принципиально новый уровень медицинскую помощь онкологическим больным, появится возможность комбинированной химиолучевой терапии совместно с хирургическими методами лечения", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году приобретается ультразвуковая хирургическая система (ультразвуковой гармонический скальпель), что позволит выполнять сложные операции при удалении опухолей различной локализации, не задевая нервы и сосуды, максимально сохраняя органы. "Современное оборудование, которое закупается для онкологической службы, должно использоваться максимально эффективно. Наши жители должны получать качественную онкологическую помощь здесь, не выезжая в другие регионы, над этим надо серьезно работать", - прокомментировал министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

По данным Минздрава, в Кабардино-Балкарии в 2019 году отмечено 210,4 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, данный показатель ниже общероссийского, а на диспансерном учете состоят 17 тыс. 396 человек. В 2019 году вырос процент выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии: в 55,8 случаях выявляют на 1-2-й стадии при плановом значении 52,5%.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" открыты Центры амбулаторной онкологической помощи, финансирование онкослужбы в рамках ОМС в 2019 году увеличено на 420,4 млн руб.