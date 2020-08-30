В Ингушетии в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" высадят более 30 га леса

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году высадить более 30 га леса, это около 100 тыс. саженцев деревьев, рассказал ТАСС и.о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев.

"В рамках нацпроекта "Экология" по лесовосстановлению в этом году нами проведена огромная работа, было посажено около 80 тысяч саженцев на площади около 30 га, в следующем году площадь будет увеличена, сейчас точно, насколько именно, сложно сказать, но однозначно эта площадь будет превышать 30 га и показатели этого года. Мы высадим около 100 тыс. саженцев деревьев разных пород, в том числе и ценных - бука и дуба", - рассказал Евлоев.

По его словам, в регионе также запущен единственный питомник, который в 2021 году даст порядка 200 тыс. сеянцев, что также позволит увеличить площадь лесов региона.

"Мы выбираем на посадку породы, необходимые и подходящие именно для нашего региона, нашей местности, чтобы в том числе не произошло обмеления рек. Лес формирует климат региона, защищает русла рек от эрозии, он имеет также и экономическую ценность. Но мало просто посадить дерево, за лесом необходимо ухаживать, чем и будут занимать лесничества региона, для этого у них есть все необходимые средства", - добавил собеседник ТАСС.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,4 трлн рублей.