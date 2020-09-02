Министр экологии Татарстана предложил включить экопросвещение в федеральный проект

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков предложил рассмотреть возможность разработки отдельного, посвященному экопросвещению направления в одном из федеральных проектов или федерального проекта, направленного на экологическое просвещение.

"Предлагаю рассмотреть возможность разработки отдельного направления в одном из федеральных проектов, а, возможно, и целого федерального проекта, направленного на экологическое просвещение, на формирование материально-технической базы для развития экологического образования", - сказал Шадриков в среду на круглом столе нацпроекта "Экология", трансляция которого велась на площадке делового пространства "100% Татарстан".

По его словам, национальный проект "Экология" является колоссальной поддержкой для регионов для улучшения экологического благополучия, но в основном, федеральные проекты направлены на ликвидацию негативных последствий. Экологическое образование как важный элемент экологической культуры населения страны требует особого внимания, отметил министр.

В Татарстане, по его словам, активно реализуются проекты по возрождению движения юных натуралистов, развивается молодежное экологическое движение "Будет чисто", есть свое отделение Русского географического общества, определен перечень из 103 экологических классов. Также разработан проект современного эколого-образовательного центра, который может стать базой для подготовки молодых ученых в области экологии.

"Выражаем готовность к пилотной реализации данного проекта в рамках национального проекта "Экология" с последующим масштабированием на территории Российской Федерации, проектно-сметная документация с экспертизой у нас имеются к данному проекту", - сказал Шадриков.

Нацпроект "Экология" состоит из 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".