Фестиваль "Таврида - АРТ" открылся в Крыму в очном формате

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Таврида - АРТ", где собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей страны, открылся в среду в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

На концерте открытия прозвучали песни в исполнении молодых артистов, которые сопровождались танцевальным представлением. Ведущие рассказали, что участников ждут 250 мероприятий, и шутили про жару и пыль, которые в прошлом году доставили неудобства участникам, и обещали, что в этом году палаточный городок обустроили лучше.

"Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль "Тавриды" не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять. И даже несмотря на пандемию мы на "Тавриде", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он назвал "Тавриду" местом силы и отметил, что эта сила - в участниках проектов арт-кластера, которые реализуют свои проекты и создают арт-объекты в бухте Капсель. "Сейчас трудно поверить в то, что полтора года назад здесь была почти пустыня", - отметил Кириенко.

"Таврида - АРТ" - это фестиваль фестивалей. В его рамках проходят сразу несколько мероприятий, и в этом году он объединит Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel, "Усадьбу Jazz" и "Новую волну". Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте "Таврида вдохновляет".

В этом году "Таврида - АРТ" станет самой большой в России кастинг-платформой, на самой площадке арт-кластера и в онлайн-формате пройдут более 100 кастингов по разным направлениям, также молодые деятели культуры, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив, получив на свой проект до 1,5 млн рублей.

Десять сцен

На площадке в бухте Капсель фестиваль будет проходить на 10 сценах, он собрал 2 тыс. участников из разных регионов страны, также ежедневно его смогут посетить до 1 тыс. зрителей - жителей Крыма и Севастополя. Предполагается, что в рамках концертных программ выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Гарик Сукачев, Клава Кока, Игорь Бутман, Лариса Долина, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Сергей Галанин и группа "Серьга" и многие другие. На закрытии фестиваля масштабное шоу представят участники Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Это конкурс специалистов креативных индустрий (звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других), которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.