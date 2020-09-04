Чувашия войдет в программу детского культурного туризма "Моя Россия"

ТАСС, 4 сентября. Программа "Моя Россия", которая реализуется в рамках национального проекта "Культура" и предполагает экскурсии школьников по знаковым местам в стране, с 2021 года будет включать маршрут по Чувашии. Такая договоренность достигнута в пятницу на встрече заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой и врио главы республики Олега Николаева, сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

В феврале 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время должность министра культуры РФ, выступил с инициативой включить Чувашию в программу детского культурного туризма "Моя Россия". Она разработана для популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России.

"Итогом встречи стала договоренность о включении Чувашии в проект "Моя Россия", в рамках которого российские школьники посещают самые красивые и интересные места регионов страны", - говорится в сообщении.

По мнению Яриловой, это будет очень достойный и увлекательный маршрут. "Вижу, что в Чувашии меняются учреждения культуры, создаются новые интересные экспозиции в музеях, есть уникальный и единственный в стране музей вышивки. Со следующего года можем включить такой маршрут в нашу программу и привезти в Чувашию детей из других регионов, чтобы показать это великолепие, эту красоту", - процитировали заместителя министра культуры России в пресс-службе.

Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия" реализуют в стране с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ и по поручению президента РФ Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.