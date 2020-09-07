В Бурятии до конца года капитально отремонтируют около 500 многоквартирных домов

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Финансирование капремонта многоквартирных домов (МКД) в Бурятии в 2020 году возросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 1,3 млрд рублей. До конца текущего года в регионе отремонтируют почти 500 домов, сообщили ТАСС в республиканском Минстрое.

"В 2020 году предусмотрено выполнение работ на сумму более 1,3 млрд рублей, планируется отремонтировать 476 многоквартирных домов", - сообщили в министерстве.

В 2019 году в Бурятии было отремонтировано более 300 домов на сумму 750 млн рублей.

Капитальный ремонт уже проведен почти в половине запланированных МКД. В 131 доме до конца года пройдут ремонтные работы с системами отопления, из них 44 - в городе Улан-Удэ. "Тут сумма средств - порядка 150 млн рублей", - уточнили в Минстрое.

Собираемость платы за капитальный ремонт с населения в Бурятии превышает 90%, это помогает без сбоев проводить работы. "Сейчас в регионе разрабатывается проектная документация на 541 многоквартирный дом, капитальный ремонт которых планируется провести в 2021 году", - отметили в Минстрое. До конца 2023 года капитальный ремонт будет произведен в 1 702 многоквартирных домах в разных районах республики.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.