Центральный проспект города моряков-тихоокеанцев на Камчатке благоустроят по нацпроекту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Пешеходная и велосипедная зоны появятся на центральном проспекте камчатского города Вилючинска - проект благоустройства ЗАТО победил в конкурсе лучших идей создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС рассказал глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин.

"Планируется, что в 2022 году на центральном проспекте нашего города появятся различные функциональные зоны. На западной стороне улицы проложим двустороннюю велодорожку. На юге дорожка будет поворачивать на Приморскую улицу и вести на пирс, на севере на пешеходный бульвар по улице Мира", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пешеходная и велосипедная зоны пройдут через аллею с тополями, вдоль которой будут устроены зоны отдыха со скамейками, цветниками и кустарниками. Рядом с домом культуры на проспекте планируется устроить амфитеатр, а на восточной стороне улицы предполагается расположить зону тихого отдыха с деревьями и скульптурами. Кроме того, в планах властей обустроить детскую площадку и площади, где будут проводить праздники и мероприятия.

Ланин добавил, что строительство объектов начнется в 2021 году.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Министерством строительства и ЖКХ России с 2018 годом, и в общей сложности за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. На Камчатке на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году планируется направить порядка 98 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Муниципальным образованиям предстоит привести в порядок и благоустроить порядка 70 территорий, выбранных гражданами.