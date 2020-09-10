В Бурятии открылась первая в ДФО "Фабрика процессов" на Улан-Удэнском авиазаводе

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Первая на Дальнем Востока учебная площадка по внедрению бережливого производства "Фабрика процессов" открылась на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") в Бурятии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook министр экономики республики Екатерина Кочетова.

"Фабрика процессов" обеспечит практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства путем имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Обучение на фабрике пройдут все участники национального проекта ("Производительность труда и поддержка занятости"), а в дальнейшем двери этой учебной площадки будут открыты для всех предприятий республики", - сообщила Кочетова.

"Фабрика процессов" на У-УАЗ сертифицирована, она создана по стандартам АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". По федеральному проекту "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" авиазавод приобрел оборудование, тренеры прошли специальные курсы, под их руководством обучающиеся будут выполнять задачи по оптимизации производственного потока, применять инструменты бережливого производства. Полученные навыки работники смогут перенести на свое производство на предприятиях, которые участвуют в нацпроекте.

Всего в Бурятии участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" являются 14 предприятий. Кроме У-УАЗ, это Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, "Бурятхлебпром", "Бурятмяспром", компания "Дорстройсервис", занимающаяся ремонтом автомобильных дорог, "Аэротех", где производят части летательных и космических аппаратов, свинокомплекс "Восточно-Сибирский", МУП "Водоканал" города Улан-Удэ и другие.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. Бурятия - первый регион Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации этого национального проекта.