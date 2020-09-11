Эксперт: укрепление берега реки в Свияжске обеспечило защиту объектам культурного наследия

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Берегоукрепительные работы в историческом городе Свияжске к западу от Казани позволили свести на нет угрозу затопления для его жителей, а также для 100 жилых домов и многочисленных памятников культурного наследия. Об этом сообщил в пятницу журналистам советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

"По федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" и комплексной программе "Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск" было проведено берегоукрепление в Свияжске. Общая протяженность работ составила 2,7 км. Это позволило остановить разрушение берегов и вывести из зоны затопления [около] 250 человек, 100 жилых домов, а также многочисленные памятники культурного наследия федерального значения", - сказал Вольпин.

По его словам, общая стоимость работ составила 194 млн рублей, из них 104 млн было выделено из федерального бюджета.

Директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин обратил внимание, что благодаря берегоукреплению получилось не только защитить население и исторические памятники, но и создать инфраструктуру, необходимую для привлечения туристов.

"На острове появилась возможность построить причальную стенку, создав комфортные условия не только для судов местных линий, но и для круизных волжских теплоходов. Кроме того, в нижней части Свияжска сформировался так называемый мокрый археологический слой глубиной до 4 м. Из-за большого количества влаги и дефицита кислорода в нем особенно долго сохраняются археологические артефакты, в том числе органического происхождения. Для нас очень важно, что берегоукрепление позволило сохранить этот слой", - сказал Силкин.

О программе "Вода России"

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" - государственная программа, направленная на достижение целей концепции долгосрочного социально-экономического развития России и водной стратегии до 2030 года. Входит в государственную программу "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Ряд проведенных в ходе ФЦП научно-исследовательских работ легли в основу паспортов федеральных проектов в составе национального проекта "Экология". Работа над данным нацпроектом идет по пяти направлениям - отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.

О Свияжске

Остров-град Свияжск расположен в 65 км к западу от Казани в устье реки Свияга. Это первый православный город в Среднем Поволжье - он был основан в 1551 году царем Иваном Грозным. В Свияжске, который сейчас является селом с населением менее 250 человек, находится Успенский мужской монастырь и около десятка православных храмов, самым старым из которых является деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году воинами Ивана Грозного. На территории обители расположен Успенский собор (1561), возведенный из камня в стиле псковско-новгородских храмов.

С 2010 года по программе республиканского фонда "Возрождение" в Свияжске начали реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей, а также строительство объектов инфраструктуры и обновление жилого фонда. Были отреставрированы все храмы и открыто несколько новых объектов, включая музеи и конное подворье, а в июле 2011 года появилось новое здание речного вокзала со стоянкой для экскурсионных автобусов. В июле 2017 года архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.