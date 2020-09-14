Субсидию на повышение квалификации 156 специалистов получат четыре предприятия Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края направят 5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на повышение квалификации 156 сотрудников четырех промышленных предприятий края по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"Квалификацию повысят сотрудники четырех заводов края. Так, 100 специалистов Находкинского судоремонтного завода уже приступили к обучению. Кроме того, образовательные программы пройдут 16 работников завода-производителя корабельных радиолокационных систем "Изумруд", 30 сварщиков и маляров Ливадийского судоремонтного завода, 10 представителей завода "Аскольд". В госбюджете на эти цели предусмотрели более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, которые приводятся в сообщении, обучение позволит сократить временные и трудовые затраты и эффективно организовать работу предприятий. При этом работодатели могут направить деньги как на оплату обучения, так и на выплату стипендии специалистам, которые трудятся неполный рабочий день, находятся в отпуске без сохранения заработной платы, или чья профессиональная деятельность временно приостановлена.

Основное условие для получения субсидии - сохранение занятости сотрудников. 50% средств предоставляется работодателям после оформления необходимых документов и включения в состав участников проекта. Вторая половина компенсируется по завершении обучения.

Повышение квалификации специалистов, оптимизация производственных процессов, а также снижение себестоимости и повышения качества и конкурентоспособности продукции - задачи национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Он является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализуется с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.