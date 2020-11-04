Объем отремонтированных дорог в Нижегородской области вырос на 15% в этом году

ТАСС, 4 ноября. Свыше 880 км дорог отремонтировали в Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Это на 15% больше, чем в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Объем средств после начала реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по сравнению с предыдущими годами вырос фактически в 1,5 раза. В этом году мы отремонтировали свыше 880 км дорожной сети. Это на 15% больше, чем в 2019 году. Сейчас по объемам ремонта мы вторые в стране после Московской области", - цитирует Никитина пресс-служба областного правительства.

Дитрих отметил опыт региона по строительству дорог на примере создания развязки Неклюдово - Золотово, которая была открыта почти на год раньше срока. Реализация этого проекта, ранее включенного в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, позволит решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода.

"Окажем поддержку, чтобы ускорить строительство других важных объектов - развязок в Сормове и Ольгине. Планируем направить средства на эти цели уже в начале 2021 года, чтобы в юбилейный для Нижнего Новгорода год жители увидели реальные результаты", - приводятся в сообщении слова Дитриха.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".