В Сахалинской области запустили цифровую систему мониторинга состояния больных ОРВИ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запустили в регионе цифровую систему мониторинга состояния заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Нововведение сделает процесс обследования пациента более комфортным и понятным, рассказал в четверг ТАСС министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

"Программа учитывает все этапы оказания медицинской помощи - прием специалиста, назначение диагностических процедур, обзвон, контроль на дому. Это делается, чтобы в большом потоке обращений пациент не выпал из зоны внимания, находился под контролем до полного выздоровления", - рассказал глава ведомства.

По информации областных властей, программа действует в регионе всего лишь несколько дней. Сейчас проект запущен в пилотном режиме для двух поликлиник Южно-Сахалинска. Позднее опыт распространится на все медицинские учреждения области.

Мониторинг осуществляется благодаря специальной цифровой программе, в которую заносят данные по амбулаторным пациентам. Это позволяет анализировать клиническое состояние заболевших и определять их оптимальную маршрутизацию.

"Конечно, врачей заменить никто не сможет, но на то они и врачи - они должны лечить пациента, а не тратить свои силы и время на ведение учетов и мониторингов. Система окажет большую поддержку медикам в их нелегкой работе. Кроме того, пациентам больше не нужно будет бояться что-то пропустить, забыть. Они смогут не думать о том, куда, когда, к кому им идти в поликлинике. Сейчас, когда везде растет количество заболевших ОРВИ и на фоне пандемии коронавируса, это особенно актуально", - прокомментировали ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Процесс модернизации системы здравоохранения в островном регионе проходит по национальному проекту "Здравоохранение", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Проект рассчитан на период 2019-2024 годов и предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.