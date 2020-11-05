Спектакль по повести Антона Чехова покажут в библиотеках Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Читатели библиотек Ульяновской области смогут увидеть спектакль по водевилю Антона Чехова "Предложение". Показы, приуроченные к 160-летию со дня рождения писателя, начнутся до конца месяца, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"Постановка "Предложение" будет мобильной, адаптированной для показов в библиотеках Ульяновской области. Проект ориентирован на молодежную и взрослую аудиторию. Интеграция театрального спектакля в библиотечное пространство позволит повысить интерес молодого поколения к чтению, в особенности печатных книг", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Премьера", главного режиссера ульяновского Театра юного зрителя Марины Корневой.

Спектакль "Предложение" представят в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, Дворце книги и Ульяновской областной специальной библиотеке для слепых. По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, показы спектакля пройдут по программе театрально-образовательного проекта "Среди книг", который получил грант Российского фонда культуры. Он будет реализован по нацпроекту "Культура" фондом поддержки театрального искусства "Премьера" при партнерстве ульяновского Театра юного зрителя.

"Проект "Среди книг" посвящен юбилею выдающегося русского писателя Антона Чехова, 160-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Его главной составляющей станет спектакль "Предложение" по одноименному водевилю. Показы начнутся в ноябре 2020 года с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических мер безопасности", - процитировали Сидорову в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия проекта будут продолжены в 2021 году, объявленном губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым Годом книги в регионе. Проект направлен на популяризацию театрального искусства, имени и творческого наследия Антона Чехова среди молодежи Ульяновской области. Он также призван повысить престиж посещения библиотек, расширить культурное предложения в регионе и приобщить подрастающее поколения к театру и чтению.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.