Власти Тульской области планируют на два года раньше завершить расселение аварийных домов

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Тульской области планирует на два года раньше выполнить показатели федеральной программы расселения аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года. В общей сложности к 2023 году новые квартиры получат 5,2 тыс. человек, сообщает в понедельник пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"На данный момент в регионе признано аварийными 1 263 дома площадью 342,1 тыс. кв. м. В рамках федеральной программы предполагается расселить 106,1 кв. м, новые квартиры получат 5,2 тыс. человек. Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы - 4,3 млрд рублей. Регион готов досрочно выполнить показатели - до 2023 года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Губернатор дал поручение областным ведомствам нарастить объемы расселения аварийного жилья, в том числе незамедлительно приступить к формированию следующего первоочередного списка домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. По его мнению, необходимо задействовать альтернативные механизмы, чтобы граждане могли улучшать жилищные условия, не дожидаться включения их домов в различные программы. "В нынешних условиях нам следует применять нестандартные подходы в ликвидации проблемы аварийного жилого фонда. Необходимо в кратчайшие сроки найти новые механизмы и реализовать их с учетом федеральных и региональных бюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Президент России Владимир Путин 5 ноября во время встречи с губернатором Алексеем Дюминым, которая проходила в режиме видеосвязи, потребовал ускорить работу по расселению людей из аварийного жилья в Тульской области. Глава государства отметил, что по объему аварийного жилья регион до сих пор занимает одно из первых мест в стране.

В Тульской области по федеральной программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы расселено 321 тыс. кв. м аварийного жилья. В 2018 году была разработана региональная программа переселения, по которой за счет областного бюджета расселили 10,7 тыс. кв. м не пригодных для проживания домов. В рамках этапов федеральной программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, в 2020 году расселят почти 18 тыс. кв. м аварийного жилья, в 2021 году - 19,5 тыс. кв. м, на третьем этапе - 13,5 тыс. кв. м.

Дома, не вошедшие в федеральную программу, но находящиеся в критическом состоянии, власти региона включили в отдельный список. За два года за счет областного бюджета из 95 аварийных уже расселено 72, их площадь составила 17,5 тыс. кв. м.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.