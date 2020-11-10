Ремонт 150 км дорог в Ульяновской области выполнят к концу 2020 года

УЛЬЯНОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Подрядчики выполнят ремонт 150 км дорог в Ульяновской области к концу 2020 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", это на 40 километров больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"В Ульяновской области по итогам сезона 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется отремонтировать и построить порядка 150 км дорог. Из них объекты общей протяженностью 28 км - на территории Ульяновска и 122 км - на региональных участках трасс", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что нацпроект позволяет не только ремонтировать трассы, но также строить и реконструировать крупные транспортные объекты. "В 2020 в Ульяновской области ведется строительство автомобильных дорог Цивильск - Ульяновск - Новая Воля и Старая Ерыкла - Ерыклинский, уже сдан мост через реку Борла и обустроена кольцевая развязка в Инзе. На участке около поселка Новая Воля проводится устройство асфальтобетонного покрытия и рекультивация земель. Строительство дороги около села Старая Ерыкла рассчитано на два сезона, в этом году обустраивают мостовой переход и водопропускные трубы, подготавливают земляное полотно на новой автодороге протяженностью около шести километров, в следующем году ее заасфальтируют", - пояснил губернатор.

По его словам, во всех контрактах, которые в этом году были заключены на дорожные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было предусмотрено применение новых технологий. "Среди них применение щебеночно-мастичного асфальтобетона, нового типа асфальтобетона по предварительному национальному стандарту, технологии укрепления грунтов методом холодного ресайклинга, установка уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и другие. Мы и в дальнейшем планируем продолжить внедрение новых технологий и материалов, они должны существенно улучшить качество дорожного полотна и продлить межремонтные сроки", - отметил Морозов.

Губернатор добавил, что один из самых крупных и масштабных проектов - строительство левобережной развязки Президентского моста через Волгу. Она предусматривает возведение четырехполосной дороги и четырех путепроводов через улицу Мостостроителей в Ульяновске. "Будет обустроена вело-пешеходная зона, надземный пешеходный переход, установят светофоры и шумозащитные экраны. Сейчас практически завершено возведение одного путепровода. Общий объем выполненных работ по развязке - 35%, объект планируется сдать с опережением графика. В работах задействованы более 200 человек, они трудятся на пяти участках", - сказал Морозов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. В нацпроекте также могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.