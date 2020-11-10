В Пермском крае планируют увеличить число занятых в IТ-сфере до 22 тыс.

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют увеличить число занятых в сфере информационных технологий (IТ) к 2024 году до 22 тыс. человек, для этого власти ведут активную работу по устранению цифрового неравенства. Об этом во вторник на заседании правительства региона сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

"У нас в регионе сейчас реализуется более 60 проектов в IТ-сфере, и мы для себя ставим амбициозные планы к 2024 году войти в десятку регионов с развитой IТ-сферой. Мы хотим, чтобы вклад или доля в развитие экономики IТ-сектора выросла в два раза и составила 4%, это серьезная величина. К занятиям в сфере IТ планируем, чтобы было вовлечено порядка 22 тыс. работников, для этого мы активно ведем работу над устранением цифрового неравенства. Мы сейчас ведем строительство инфраструктуры, плотно занимаемся покрытием сетью связи региональных дорог, ведется работа в сфере внедрения цифровых технологий в обычной жизни - это проект "Умный лес", приложение "Где фермер", вопросы связанные с безопасностью, например, проект "Умный город", - сказал он.

По словам и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никита, в ближайшее три года регион обучит свыше 24 тыс. человек компетенциям цифровой экономики. Увеличение числа специалистов в отрасли будет способствовать внедрению IT-технологий во все сферы жизни. "Мы рассчитываем, что к 2024 году доля информационно-коммуникационных технологий в экономике возрастет вдвое", - отметил он на заседании.

Подготовка и вовлечение кадров в цифровую экономику ведется в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика", который включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.