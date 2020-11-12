Нижегородская область стала самым упоминаемым регионом в контексте нацпроектов в октябре

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нижегородская область, Подмосковье и Краснодарский край стали наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в октябре 2020 года. Количество упоминаний составило 8,8 тыс., 8,5 тыс. и 7 тыс. соответственно, говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

В октябре Краснодарский край уступил первое место Нижегородской области, ранее находившейся на третьей позиции. Московская область сохранила за собой вторую строчку.

Наиболее освещаемыми темами в СМИ в Нижегородской области стали завершение ремонтной кампании в рамках "дорожного" нацпроекта, окончание работ по благоустройству общественных пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда", а также участие двух тысяч жителей в нацпроекте по предпринимательству.

Журналисты Подмосковья рассказывали об обновлении автопарка мусоровозов в рамках нацпроекта "Экология", получении семьями различных выплат по нацпроекту "Демография". Так, более 260 тыс. жителей региона - беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет - получили выплаты на обеспечение полноценного питания. Также получили выплаты 1 025 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В южном регионе рассказывалось о планах по ремонту дорог в рамках "дорожного" нацпроекта и по увеличению экспорта пшеницы по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".