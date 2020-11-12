"Дорожный" нацпроект чаще всего упоминался в СМИ в октябре

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самым упоминаемым в СМИ в октябре 2020 года, количество упоминаний нацпроекта составило 34,6 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

На втором и третьем месте оказались нацпроекты "Демография" и "Образование" с результатом 25,2 тыс. и 25,1 тыс. сообщений соответственно. "Дорожный" нацпроект не изменил своих позиций с прошлого месяца, два других проекта поменялись местами в рейтинге.

В пятерку лидеров также вошли нацпроекты "Жилье и городская среда" (23,1 тыс. сообщений) и "Экология" (19,7 тыс. сообщений).

При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самым упоминаемым в телевизионных и электронных СМИ, заняв долю в 20,4% и 16,7% соответственно. Самым упоминаемым в печатных СМИ стал нацпроект "Образование" (18% от общего числа упоминаемых нацпроектов).

На втором месте в телевизионных и электронных СМИ - нацпроект "Демография" (11,7% и 12,2% соответственно), в печатных СМИ - "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (17,6%). На третьем месте в печатных СМИ оказался национальный проект "Демография" (13,7%), в телевизионных - "Жилье" (11,5%), в электронных - "Образование" (11,8%).

По данным "Медиалогии", реже всего в октябре журналисты сообщали про комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (2,6 тыс. упоминаний) и нацпроект "Наука" (4 тыс. упоминаний).