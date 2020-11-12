Дорожный фонд Ярославской области в 2021 году составит около 9 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Ярославской области в 2021 году составит около 9 млрд рублей, такие данные внесены в проект закона об областном бюджете на 2021 и два последующих года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Ярославской областной думы по итогу заседания комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

"Депутаты также обсудили проект закона об областном бюджете на 2021 год и два последующих года в части профильных государственных программ. <…> На программу "Формирование современной городской среды муниципальных образований" - более 600 млн рублей, на развитие транспортного комплекса региона - 1 млрд 237 млн рублей, на "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" - порядка 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Больше половины средств, предусмотренных на дороги, будут израсходованы на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках нацпроекта на ремонт областных дорог планируется потратить 4,4 млрд рублей, на дороги, находящиеся в муниципальной собственности, запланировано 960 млн рублей, на ремонт дорог в Ярославле - 880 млн рублей, в Рыбинске - 65 млн рублей, в Тутаевском и Ярославском районах - по 40 млн рублей. После обсуждения депутаты решили рассмотреть возможность увеличения финансирования на содержание дорог и ямочный ремонт.

Объем дорожного фонда в 2020 году в регионе составляет более 8,1 млрд рублей. Эта сумма включает средства на работы по нацпроекту, а также финансирование региональных проектов, которые не входят в нацпроект.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" инициирован в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Планируется, что в стране благодаря его реализации доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) вырастет с 43,1 до 50,9%, а протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии увеличится вдвое (до 85%). Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.