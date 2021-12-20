В Иркутской области площадь лесовосстановления увеличилась за год на 7,5%

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Лесовосстановление на площади 157,09 тыс. га, что на 7,5% больше уровня 2020 года, выполнили в 2021 году в Иркутской области - одном из главных лесопромышленных регионов России. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в областном министерстве лесного комплекса.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" на землях лесного фонда Иркутской области в 2021 году проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 157,09 тыс. га. Это 100% от плана", - сказал собеседник агентства.

На эти цели из федерального бюджета было направлено 46,7 млн рублей.

В 2020 году лесовосстановление проводили на площади 145,3 тыс. га, что на 9% больше уровня 2019 года.

В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны. Наибольший урон иркутской тайге наносят природные пожары и незаконные рубки. По федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", к 2024 году необходимо уравновесить площадь выбываемых и восстанавливаемых лесов, то есть восстанавливаться должно столько же, сколько вырубается и гибнет.

Нацпроект "Экология" включает в себя такие направления, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.