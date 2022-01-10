В Приморье создадут экотехнопарк для переработки и утилизации отсортированных отходов

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Приморский край первым в стране подписал соглашение с Российским экологическим оператором о создании в регионе экологического технопарка, где будут перерабатывать и утилизировать отходы, полученные в результате сортировки. Он должен заработать к 2024 году, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

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"Экологический технопарк по переработке и утилизации отходов, полученных в результате сортировки, заработает в Приморье до 2024 года. Соглашение о создании такого производства подписали правительство региона и Российский экологический оператор. Приморский край станет одной из восьми пилотных территорий России, на которой появятся такие мощности. Подписанное с ним соглашение - первое в стране", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает создание экотехнопарка по утилизации пластика, стекла, бумаги, картона, старых автошин. Практически все это, за исключением шин, относится к вторсырью, сортировка которого внедряется в регионе. В качестве перспективной территорий для внедрения подобных мощностей рассматривается территория опережающего развития "Надеждинская".

"Несмотря на то, что инвестировать до 2024 года средства в создание производств по утилизации и переработке отходов планирует Российский экологический оператор, в строительстве экотехнопарка смогут принять участие и частные инвесторы - сейчас обсуждаются условия их вхождения в проект. Также в рамках заключенного соглашения запланированы мероприятия по увеличению доли собираемого вторсырья в быту, размещение и организация работы мобильных и стационарных пунктов приема отходов в населенных пунктах края, в том числе, на отдаленных и труднодоступных территориях, создание инфраструктуры для утилизации мусора", - уточнила пресс-служба.

Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач национального проекта "Экология". В целом работа над ним в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.