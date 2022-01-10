В Хабаровском крае создали два новых заказника для защиты экосистем Приохотья и охраны рек

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае создали заказники "Майский" и "Тугурский" для защиты природных комплексов на севере региона. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Подписал постановление о создании двух государственных природных заказников краевого значения "Майский" и "Тугурский имени А.Ф.Миддендорфа" в Тугуро-Чумиканском районе" - написал Дегтярев.

Более одного млн га "Майского" расположены в бассейне реки Мая (Удская), уточнил губернатор. По оценкам ученых, эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия и станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья. Создание заказника "Тугурский имени А.Ф.Миддендорфа" позволит поддержать гидрорежим рек Ассыни, Тугур, а также Конин, которые являются одними из важнейших в рыбохозяйственной сфере Хабаровского края.

С образованием двух новых заказников площадь природно-заповедного фонда региона увеличилась до 8,8 млн га, что составляет 11,2% его территории, уточняется на сайте краевого правительства. Со ссылкой на и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Леонтьева сообщается, что установленный для заказника "Майский" режим особой охраны позволит сохранить места обитания 480 видов сосудистых растений и 250 видов позвоночных животных, в том числе и редких. Заказник "Тугурский имени А.Ф.Миддендорфа" общей площадью свыше 490 тыс. га защитит 395 видов сосудистых растений, 47 видов млекопитающих, 190 видов птиц, шесть видов земноводных и пресмыкающихся, 22 вида рыб.

Работа по созданию заказников велась по национальному проекту "Экология".