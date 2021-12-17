В Хабаровске по нацпроекту откроют выставку японского оружия в 2022 году

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Гродековский музей в Хабаровске в 2022 году покажет коллекцию японского оружия и доспехов из фондов московского Государственного исторического музея. Об этом ТАСС сообщил руководитель хабаровского музея Иван Крюков.

"Музей покажет выставку "Путь самурая", будет продемонстрировано японское оружие, доспехи XVI-XIX веков из фондов Государственного исторического музея", - сказал Крюков.

Доспехи, клинковое, метательное и огнестрельное оружие будут показывать посетителям осенью будущего года, уточнили агентству в министерстве культуры Хабаровского края. Средства на организацию федеральных и региональных выставочных проектов в регионе предусмотрены в национальном проекте "Культура". Всего на 2022 год выделят порядка 2,1 млн рублей. Большая часть финансирования пойдет на организацию выставки японского оружия. Также в течение будущего года будет выставлена живопись и графика из фондов музеев Санкт-Петербурга, Читы, Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, в Хабаровском крае средства национального проекта направят на открытие модельных библиотек, оснащение муниципальных музеев, строительство и ремонт культурных центров, на поддержку работников культуры и другие направления. Часть средств пойдет и на ремонт школ искусств. "На 2022 год предусмотрено 123,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 99 млн рублей на капитальный ремонт детских школ искусств в поселке Новый Ургал и рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района", - сказала ТАСС начальник финансово-экономического управления Министерства культуры Хабаровского края Инна Грихутик. Также работы проведут в школе искусств города Амурска, где отремонтируют кровлю, а в школах Верхнебуреинского района проведут комплексный ремонт.

В этом году по нацпроекту, по словам собеседницы агентства, для школ искусств закупались музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование. На это было направлено более 21,1 млн рублей. Уже завершено оснащение детской школы искусств в Советской Гавани, школы искусств Хабаровского района, до конца года оборудование и инструменты поставят в школу искусств поселка Хор и в Чегдомын.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.