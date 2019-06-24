Минкультуры до конца недели решит вопрос о передаче ГЦСИ Пушкинскому музею

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ решит вопрос о возможной передаче Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в ведение Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина до конца недели. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор департамента музеев федерального ведомства Владислав Кононов.

Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники ГЦСИ, находящегося в составе государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", направили письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором высказались за передачу ГЦСИ Пушкинскому музею. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Да, мы получили это обращение. Министерство культуры РФ примет решение о возможной передаче ГЦСИ в ведение Пушкинского музея до конца этой недели", - сказал Кононов.

В письме, написанном сотрудниками ГЦСИ, говорится, что "включение ГЦСИ в структуру Пушкинского музея создаст принципиально новые условия для успешного развития сети центра".

О том, что ГЦСИ может войти в состав ГМИИ им. Пушкина, сообщалось еще в марте этого года. Инициативу активно обсуждали в музейном сообществе. По мнению руководителей филиалов ГЦСИ, такой переход пошел бы центру на пользу, однако нужно учитывать некоторые нюансы. Как заявила ТАСС директор Балтийского филиала ГЦСИ Елена Цветаева, для филиалов ГЦСИ очень важно сохранить сотрудников.

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор и директор Уральского филиала ГЦСИ Анна Пьянкова, опрошенные агентством, считают, что передача ГЦСИ пошла бы на пользу центру, дала бы новый толчок его развитию.

О ГЦСИ и "РОСИЗО"

Государственный центр современного искусства был основан как музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в 1992 году. Его деятельность направлена на развитие современного отечественного искусства, его интеграцию в международный контекст, а также на создание устойчивого интереса к актуальному искусству у широкой публики. В начале ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав "РОСИЗО" - многопрофильной организации, занимающейся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. "РОСИЗО" осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями.