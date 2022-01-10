Школы Улан-Удэ оснастят новым оборудованием на сумму более 100 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 10 января. /ТАСС/. Школы города Улан-Удэ оснастят в 2022 году новым оборудованием на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии.

"По национальному проекту "Образование" в этом году в 30 образовательных учреждениях Улан-Удэ появится новое оборудование на сумму более 100 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о компьютерах, ноутбуках, планшетах и другом оборудовании для обучения школьников по техническому, естественно-научному, социально-педагогическому направлениям, а также для занятий физкультурой и спортом.

Кроме того, по федеральной программе "Успех каждого ребенка" в Улан-Удэ в 2022 году будет создано более 10 тыс. новых мест для дополнительного образования детей в различных кружках и секциях. "Отбор по дополнительным общеобразовательным программам на 2022 год прошли 12 учреждений допобразования и 18 общеобразовательных школ. В них будет открыто 65 кабинетов в соответствии с требованиями единого визуального стиля", - отметили в мэрии.

Всего за период с 2020 по 2021 годы в Улан-Удэ было создано свыше 17,3 тыс. мест для осуществления дополнительного образования по социально-педагогическому, техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному и туристско-краеведческому направлениям. На их создание по нацпроекту было выделено более 100 млн рублей.

Национальный проект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования.