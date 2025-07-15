По мнению исследователей, это озеро возникло в результате того, что падение метеорита породило мощные сейсмические колебания

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Геологи обнаружили свидетельства того, что в конце ледниковой эпохи, около 56 тыс. лет назад, американский Большой каньон, одно из крупнейших ущелий на Земле, на несколько сотен лет превратился в очень глубокое озеро в результате землетрясения, вызванного падением метеорита. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Нью-Мексико.

"Мы подготовили обширный набор аргументов в пользу "метеоритной" гипотезы, однако мы не исключаем и другие необычные события, которые могли перекрыть течение реки Колорадо, в том числе локальное землетрясение или сход грунта. Тем не менее, полученные нами датировки следов этого озера - 55,6 тыс. лет - говорят в пользу того, что оно возникло одновременно с кратером Бэрринджера в современном штате Аризона", - заявил профессор Университета штата Нью-Мексико (США) Карл Карлстрем, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Геологи пришли к такому выводу при изучении фрагментов древних коряг, которые были найдены его отцом-археологом еще в середине прошлого столетия в одной из пещер склонах Великого каньона. Недавно их возраст был измерен при помощи новых методов радиоуглеродного анализа, и ученые обнаружили, что эти деревья пролежали в пещере 56 тыс. лет. Это привлекло внимание геологов, изучавших кратер Бэрринджера, который возник примерно в это же время в нескольких десятках километров к юго-востоку.

Данное совпадение побудило геологов повторно отправиться в эти пещеры, собрать новые образцы пород и органических останков, а также провести аналогичные раскопки в других скальных углублениях на территории Большого каньона. Последующие замеры возраста этих образцов двумя разными способами в независимых лабораториях в Австралии и Новой Зеландии показали, что все они сформировались в одно и то же время, порядка 55-56 тыс. лет назад.

Как отмечает профессор Карлстрем, часть из образцов подтопленной древесины была найдена в пещерах, которые сейчас находятся на высоте в 940 м от дна Большого каньона, что ставит под сомнение гипотезу, что они туда могли быть занесены бобрами или другими животными, а также заброшены в результате наводнений или какими-то другими временными потоками воды. По этой причине ученые считают, что эти пещеры были затоплены в конце ледниковой эры и находились на берегу или под водой древнего озера, покрывавшего значительную часть Большого каньона в ледниковую эру.

По мнению исследователей, это озеро возникло в результате того, что падение метеорита породило мощные сейсмические колебания, которые обрушили часть пород каньона в регионе Нанкоуип, где геологи уже находили возможные следы природной дамбы, перекрывшей движение реки Колорадо на несколько сотен лет. Когда уровень воды достиг ее верха, эти обломки пород были быстро размыты течением реки, что привело к исчезновению временного водоема, занимавшего значительную часть Большого каньона, подытожили ученые.