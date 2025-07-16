Как сообщили в пресс-службе Московского авиационного института, по заказу министерства промышленности и торговли РФ на стендах уже проводятся испытания компонентов БПЛА российских производителей для оценки входного контроля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Завершена разработка стендов для испытаний винтомоторной группы и аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. Они сократят сроки разработки новых моделей и повысят их качество, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"Данный проект направлен на создание в МАИ возможности проведения стендовой отработки, испытаний отдельных агрегатов и подсистем, входящих в состав беспилотных авиационных систем (БАС), что сократит сроки и повысит качество принимаемых проектно-конструкторских решений при разработке новых образцов БАС и дальнейшего обеспечения их сертификации. Поэтому мы рассчитываем, что эти стенды станут отличным подспорьем для производителей", - рассказала руководитель проектов дирекции "Аэромобильность" МАИ Ирина Ларионова, слова которой приводятся в сообщении.

По заказу министерства промышленности и торговли РФ на стендах уже проводятся испытания компонентов БПЛА российских производителей для оценки входного контроля. Ввод стендов в промышленную эксплуатацию намечен к осени. На данный момент заканчиваются работы по опытной эксплуатации и настройке программного обеспечения автоматизации процесса испытаний и формирования протоколов испытаний.

Первый - многоцелевой испытательный стенд, предназначенный для проведения оценки исправности и работоспособности, определения или подтверждения технических характеристик элементов винтомоторной группы с воздушным винтом с тягой от 15 до 90 килограмм-силы. Ключевыми особенностями стенда являются гибкость измерений, возможность проводить детальный анализ работы по 19 параметрам, повышенная система безопасности, возможность питания от аккумулятора.

Второй стенд необходим для проведения входного контроля, оценки исправности и работоспособности, а также определения или подтверждения технических характеристик батарей или их модулей. Возможная емкость составляет до 70 ампер-часов, номинальное напряжение - от 15 до 53,2 вольт и рабочий ток в сети - от 10 до 450 ампер, применяемый в системах электропитания БПЛА, их подсистем и агрегатов, рассказал директор института "Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства" МАИ Павел Иосифов.

Все результаты испытаний будут сохраняться в централизованной базе данных. Это позволит отслеживать полную историю испытаний каждого конкретного аккумулятора, анализировать данные по определенным типам батарей, сравнивать аккумуляторы от разных производителей. Важной особенностью стендов является использование отечественных компонентов: модули сбора данных, датчики, а также российское серийно выпускаемое программное обеспечение ACTestPlatform.