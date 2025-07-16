Пресс-служба федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" сообщила, что разработка может использоваться для создания новых безопасных фильтров и сорбентов

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали природный сорбент из сибирской ели, который способен очистить воду от тяжелых металлов. Разработка может использоваться для создания новых безопасных фильтров и сорбентов, сообщает пресс-служба федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН).

По данным ученых, с ростом промышленной активности свинец, кадмий, медь и железо, все чаще накапливаются в почвах и водоемах. Даже в малых концентрациях они токсичны, нарушают рост растений и могут проникать в пищевые цепи, угрожая здоровью человека и животных.

"Ученые Красноярского научного центра СО РАН нашли способ превратить отходы деревообработки - в частности, опилки сибирской ели (Picea obovata) - в эффективный экологичный сорбент. Специалисты выделили из опилок природный биополимер - галактоглюкоманнан, который преимущественно содержится в древесине хвойных пород. В своей обычной форме он слабо связывает ионы тяжелых металлов, но исследователи сумели улучшить его свойства с помощью химической обработки", - говорится в сообщении.

По данным ученых, модифицированный сорбент значительно лучше справлялся с очисткой загрязненной среды, даже если в ней присутствовали несколько токсичных металлов.

"Новая форма галактоглюкоманнана может стать основой для создания экологически чистых фильтров и сорбентов, способных эффективно бороться с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами. <…> Это может быть использовано при разработке новых адсорбционных материалов, таких как гидрогели и композитные пленки и найти свое применение в электродиализе и процессах обратного осмоса для удаления тяжелых металлов из воды. Кроме того, синтезированный окисленный материал проявил более высокую антиоксидантную активность, что открывает перспективы его применения не только в экологии, но и в медицине, а также пищевой промышленности", - цитирует пресс-служба слова старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.