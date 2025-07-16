Специалисты будут совместно проводить исследования в области экспериментального подтверждения теоретических моделей поведения частиц

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере международных научных исследований на базе строящегося в Ульяновской области самого современного в мире многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) IV поколения, сообщает Росатом.

"Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУз) присоединился к консорциуму на базе многоцелевого исследовательского реактора четвертого поколения МБИР, который Росатом возводит в Димитровграде (Ульяновская область) в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении.

Соглашение 16 июля подписали генеральный директор ООО "Лидер консорциума "МЦИ МБИР" (входит в госкорпорацию "Росатом") Василий Константинов и директор ИЯФ Ильхам Садиков.

Как отметил Константинов, присоединение ИЯФ АН РУз к консорциуму обогатит новыми возможностями как российскую, так и узбекскую науки. Речь идет прежде всего о фундаментальных исследованиях в области экспериментального подтверждения теоретических моделей поведения частиц и их взаимодействия в экстремальных условиях, а также о проверке гипотез относительно природы фундаментальных сил и симметрий, о поиске новых состояний вещества и экзотических явлений.

"Благодаря совместной работе с уже присоединившимся в прошлом году к консорциуму Объединенным институтом ядерных исследований, а также потенциальному участию в проекте Китая, Белоруссии и других стран МБИР становится площадкой для международных исследований и разработок. МБИР играет ключевую роль в подготовке новых научных кадров - российских и зарубежных специалистов. Таким образом, этот международный научный центр способствует развитию сотрудничества между странами-участниками и выходит далеко за рамки исключительно энергетического сектора", - рассказал Константинов.

Садиков также подчеркнул, что подписание открывает новые горизонты сотрудничества между ИЯФ АН РУз и российским научно-техническим сообществом. "Мы гордимся возможностью стать частью уникального консорциума на базе МБИР - реактор IV поколения станет важнейшим инструментом для наших ученых, позволяя проводить передовые исследования и развивать научные направления будущего", - сказал директор ИЯФ.